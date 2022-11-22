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"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС
"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС
"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС, в стране есть подходящие места для ее размещения, заявил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:26
2022-11-22T16:06
индонезия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
кирилл комаров
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС, в стране есть подходящие места для ее размещения, заявил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров."Что может предложить "Росатом" - это плавучие станции, на которых будут расположены ядерные реакторы", - сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2022"."Мы работаем с нашими индонезийскими коллегами, и там найдены места, где даже со всей сейсмикой, со всей необходимостью защитишься от возможных цунами, есть места, где ученые посчитали возможным построить атомную станцию даже большой мощности", - добавил он.
https://ria.ru/20221122/otgruzki-1833397117.html
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индонезия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", кирилл комаров
Индонезия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Кирилл Комаров
15:26 22.11.2022 (обновлено: 16:06 22.11.2022)
 
"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС

"Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС, в стране есть подходящие места

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип "Росатома". Архивное фото
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС, в стране есть подходящие места для ее размещения, заявил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.
"Что может предложить "Росатом" - это плавучие станции, на которых будут расположены ядерные реакторы", - сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2022".
"Мы работаем с нашими индонезийскими коллегами, и там найдены места, где даже со всей сейсмикой, со всей необходимостью защитишься от возможных цунами, есть места, где ученые посчитали возможным построить атомную станцию даже большой мощности", - добавил он.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
15:39
"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США
 
ИндонезияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Кирилл Комаров
 
 
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