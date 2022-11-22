https://ria.ru/20221122/aes-1833352804.html
В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС
В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС
Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:07
2022-11-22T14:07
2022-11-22T14:07
экономика
технологии
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель генерального директора "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.В портфеле "Росатома" есть набор атомных станций малой мощности - от единиц до сотни мегаватт, отметил Комаров, выступая во вторник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022". В этом наборе есть и реакторная установка "Шельф-М" мощностью около 10 МВт.Эта установка очень проста в обслуживании, ее можно практически полностью собрать на заводе и перевезти к точке сборки с минимальным количеством строительных операций."Более того, мы сейчас думаем над тем, как попробовать сделать именно мобильную версию - естественно, с соблюдением всех требований по безопасности", - добавил Комаров.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html
https://ria.ru/20221122/prichina-1833216016.html
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экономика, технологии, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС
Топ-менеджер Комаров: "Росатом" думает создать мобильную АЭС малой мощности "Шельф-М"
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель генерального директора "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
В портфеле "Росатома" есть набор атомных станций малой мощности - от единиц до сотни мегаватт, отметил Комаров, выступая во вторник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022". В этом наборе есть и реакторная установка "Шельф-М" мощностью около 10 МВт.
Эта установка очень проста в обслуживании, ее можно практически полностью собрать на заводе и перевезти к точке сборки с минимальным количеством строительных операций.
"Более того, мы сейчас думаем над тем, как попробовать сделать именно мобильную версию - естественно, с соблюдением всех требований по безопасности", - добавил Комаров.