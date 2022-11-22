https://ria.ru/20221122/aes-1833352804.html

В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС

В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС - РИА Новости, 22.11.2022

В "Росатоме" рассказали о планах создания мобильной АЭС

Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:07

2022-11-22T14:07

2022-11-22T14:07

экономика

технологии

кирилл комаров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель генерального директора "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.В портфеле "Росатома" есть набор атомных станций малой мощности - от единиц до сотни мегаватт, отметил Комаров, выступая во вторник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022". В этом наборе есть и реакторная установка "Шельф-М" мощностью около 10 МВт.Эта установка очень проста в обслуживании, ее можно практически полностью собрать на заводе и перевезти к точке сборки с минимальным количеством строительных операций."Более того, мы сейчас думаем над тем, как попробовать сделать именно мобильную версию - естественно, с соблюдением всех требований по безопасности", - добавил Комаров.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html

https://ria.ru/20221122/prichina-1833216016.html

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экономика, технологии, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"