https://ria.ru/20221122/aes-1833298415.html

Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии

Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии - РИА Новости, 22.11.2022

Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии

Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:43

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киргизия

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.В начале этого года сообщалось, что Москва и Бишкек договорились сотрудничать по проекту первой АЭС в Киргизии.

https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html

москва

киргизия

бишкек

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, киргизия, бишкек, россия