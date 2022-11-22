Рейтинг@Mail.ru
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/aes-1833298415.html
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии - РИА Новости, 22.11.2022
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии
Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:43
2022-11-22T11:53
москва
киргизия
бишкек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.В начале этого года сообщалось, что Москва и Бишкек договорились сотрудничать по проекту первой АЭС в Киргизии.
https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html
москва
киргизия
бишкек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киргизия, бишкек, россия
Москва, Киргизия, Бишкек, Россия
11:43 22.11.2022 (обновлено: 11:53 22.11.2022)
 
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии

Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС малой мощности в Киргизии

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
В начале этого года сообщалось, что Москва и Бишкек договорились сотрудничать по проекту первой АЭС в Киргизии.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 05:53Туризм
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"
 
МоскваКиргизияБишкекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала