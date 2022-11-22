https://ria.ru/20221122/aes-1833298415.html
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии - РИА Новости, 22.11.2022
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии
Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:43
2022-11-22T11:43
2022-11-22T11:53
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия на форуме "Атомэкспо" в Сочи во вторник подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.В начале этого года сообщалось, что Москва и Бишкек договорились сотрудничать по проекту первой АЭС в Киргизии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, киргизия, бишкек, россия
Москва, Киргизия, Бишкек, Россия
11:43 22.11.2022 (обновлено: 11:53 22.11.2022)
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС в Киргизии
Москва и Бишкек подписали техзадание на обоснование проекта АЭС малой мощности в Киргизии