https://ria.ru/20221121/zemletryasenie-1833174726.html

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162 - РИА Новости, 21.11.2022

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162

Число погибших при землетрясении в индонезийском округе Чианджур выросло до 162, передает телеканал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:47

2022-11-21T18:47

2022-11-21T19:46

в мире

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833124909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_add38b1750465a35bc673bd203287245.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в индонезийском округе Чианджур выросло до 162, передает телеканал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила."В кол-центре индонезийского Агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", — заявил он, добавив, что число жертв среди несовершеннолетних связано с большим количеством школ-интернатов в Чианджуре.По словам Камила, 326 жителей получили тяжелые ранения, всего из провинции эвакуировали 13,8 тысячи человек.Кроме того, пострадали более двух тысяч домов, процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100 процентов, подытожил губернатор.В понедельник в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Эпицентр пришелся на город Чианджур в одноименном округе.

https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html

https://ria.ru/20221113/zemletryasenie-1831152930.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия