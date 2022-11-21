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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162
Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162 - РИА Новости, 21.11.2022
Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162
Число погибших при землетрясении в индонезийском округе Чианджур выросло до 162, передает телеканал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:47
2022-11-21T18:47
2022-11-21T19:46
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в индонезийском округе Чианджур выросло до 162, передает телеканал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила."В кол-центре индонезийского Агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", — заявил он, добавив, что число жертв среди несовершеннолетних связано с большим количеством школ-интернатов в Чианджуре.По словам Камила, 326 жителей получили тяжелые ранения, всего из провинции эвакуировали 13,8 тысячи человек.Кроме того, пострадали более двух тысяч домов, процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100 процентов, подытожил губернатор.В понедельник в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Эпицентр пришелся на город Чианджур в одноименном округе.
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в мире, индонезия
18:47 21.11.2022 (обновлено: 19:46 21.11.2022)
Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162
Губернатор Западной Явы Камил: число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Число погибших при землетрясении в индонезийском округе Чианджур выросло до 162, передает телеканал Kompas TV
со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила.
"В кол-центре индонезийского Агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", — заявил он, добавив, что число жертв среди несовершеннолетних связано с большим количеством школ-интернатов в Чианджуре.
По словам Камила, 326 жителей получили тяжелые ранения, всего из провинции эвакуировали 13,8 тысячи человек.
Кроме того, пострадали более двух тысяч домов, процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100 процентов, подытожил губернатор.
В понедельник в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Эпицентр пришелся на город Чианджур в одноименном округе.