14:39 21.11.2022 (обновлено: 15:57 21.11.2022)
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 56 человек
Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийском Чианджуре возросло до 56 человек
© AP Photo / Rangga FirmansyahПоследствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия.21 ноября 2022
© AP Photo / Rangga Firmansyah
Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия.21 ноября 2022
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, увеличилось до 56 человек, сообщил работник местной больницы телеканалу Kompas TV.
"Исходя из последних данных на местах, число погибших увеличилось до 56 человек", — заявил Герман Сухерман, работник больницы города Чианджур.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения 46 человек погибли и 700 получили ранения.
По последним данным, 70% раненых находятся в тяжелом состоянии.
Сухерман добавил, что его больнице крайне не хватает медицинского персонала.
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