https://ria.ru/20221121/zemletryasenie-1833094230.html

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 56 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 56 человек - РИА Новости, 21.11.2022

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 56 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, увеличилось до 56 человек, сообщил работник местной больницы телеканалу Kompas... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:39

2022-11-21T14:39

2022-11-21T15:57

индонезия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, увеличилось до 56 человек, сообщил работник местной больницы телеканалу Kompas TV.Ранее сообщалось, что в результате землетрясения 46 человек погибли и 700 получили ранения.По последним данным, 70% раненых находятся в тяжелом состоянии.Сухерман добавил, что его больнице крайне не хватает медицинского персонала.

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индонезия

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Владимир Лаврентьев

индонезия, в мире