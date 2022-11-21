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Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833227095.html
Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии
Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии - РИА Новости, 21.11.2022
Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии
Владимир Зеленский заявил о значительном системном ущербе для энергетики Украины и призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:27
2022-11-21T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значительном системном ущербе для энергетики Украины и призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии."Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам. Особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах. Пожалуйста, старайтесь ограничивать использование электричества", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, киев, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
23:27 21.11.2022 (обновлено: 23:32 21.11.2022)
 
Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии

Зеленский заявил о серьезном ущербе для энергетики и призвал экономить электроэнергию

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значительном системном ущербе для энергетики Украины и призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии.
"Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам. Особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах. Пожалуйста, старайтесь ограничивать использование электричества", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКиевОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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