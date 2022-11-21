https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833227095.html

Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии

Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии - РИА Новости, 21.11.2022

Зеленский призвал украинцев к экономному потреблению энергии

Владимир Зеленский заявил о значительном системном ущербе для энергетики Украины и призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:27

2022-11-21T23:27

2022-11-21T23:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значительном системном ущербе для энергетики Украины и призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии."Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам. Особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах. Пожалуйста, старайтесь ограничивать использование электричества", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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