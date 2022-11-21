https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833226509.html

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков - РИА Новости, 21.11.2022

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:21

2022-11-21T23:21

2022-11-21T23:21

в мире

владимир зеленский

украина

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия отмыванию денег, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции"."Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении центра в соцсетях.По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. По ее данным, "символично, что власть отменила пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц" во время боев в Донбассе."Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах", - отметили в центре.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html

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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз