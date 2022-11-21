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Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков - РИА Новости, 21.11.2022
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Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков - РИА Новости, 21.11.2022
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:21
2022-11-21T23:21
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия отмыванию денег, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции"."Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении центра в соцсетях.По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. По ее данным, "символично, что власть отменила пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц" во время боев в Донбассе."Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах", - отметили в центре.
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
23:21 21.11.2022
 
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия отмыванию денег, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции".
"Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении центра в соцсетях.
По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. По ее данным, "символично, что власть отменила пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц" во время боев в Донбассе.
"Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах", - отметили в центре.
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