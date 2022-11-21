https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html

Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению

Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению - РИА Новости, 21.11.2022

Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению

Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:32

2022-11-21T13:32

2022-11-21T13:32

михаил мурашко

общество

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас внедряется уже доступность направления пациентов из этих регионов в клиники РФ", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в настоящее время планируется внести в Госдуму проект закона об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов в систему здравоохранения России. По словам министра, вопросов по интеграции много, в том числе по кадрам и документам.

https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил мурашко, общество, россия, госдума рф, здоровье - общество