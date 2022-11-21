https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению - РИА Новости, 21.11.2022
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:32
2022-11-21T13:32
2022-11-21T13:32
михаил мурашко
общество
россия
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас внедряется уже доступность направления пациентов из этих регионов в клиники РФ", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в настоящее время планируется внести в Госдуму проект закона об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов в систему здравоохранения России. По словам министра, вопросов по интеграции много, в том числе по кадрам и документам.
https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, россия, госдума рф, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
Мурашко заявил, что пациенты из новых регионов смогут лечиться в клиниках по направлению