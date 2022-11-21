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Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению - РИА Новости, 21.11.2022
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Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению - РИА Новости, 21.11.2022
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:32
2022-11-21T13:32
михаил мурашко
общество
россия
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас внедряется уже доступность направления пациентов из этих регионов в клиники РФ", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в настоящее время планируется внести в Госдуму проект закона об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов в систему здравоохранения России. По словам министра, вопросов по интеграции много, в том числе по кадрам и документам.
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михаил мурашко, общество, россия, госдума рф, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
13:32 21.11.2022
 
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению

Мурашко заявил, что пациенты из новых регионов смогут лечиться в клиниках по направлению

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для пациентов из новых регионов России будет доступна возможность лечиться в клиниках страны по направлению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас внедряется уже доступность направления пациентов из этих регионов в клиники РФ", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.
Он отметил, что в настоящее время планируется внести в Госдуму проект закона об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов в систему здравоохранения России. По словам министра, вопросов по интеграции много, в том числе по кадрам и документам.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Михаил МурашкоОбществоРоссияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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