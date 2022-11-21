https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833057991.html

Мурашко назвал ситуацию с кадрами в здравоохранении напряженной

Мурашко назвал ситуацию с кадрами в здравоохранении напряженной - РИА Новости, 21.11.2022

Мурашко назвал ситуацию с кадрами в здравоохранении напряженной

Ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов, заявил министр... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:10

2022-11-21T13:10

2022-11-21T13:11

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По наиболее дефицитным направлениям сегодня идёт прирост - это по участковым терапевтам. В целом же в отрасли, мы видим, пока ситуация крайне напряжённая. По онкологии идёт прирост, по кардиологам, но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется изменение подходов", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в России увеличилось число мест в вузах по целевому обучению фактически на 20%. Сейчас более 75% студентов принимаются по целевым местам, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221112/preparaty-1831017265.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф