https://ria.ru/20221121/zarplata-1833054126.html

Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам

Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам - РИА Новости, 21.11.2022

Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам

В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:59

2022-11-21T12:59

2022-11-21T12:59

россия

общество

михаил мурашко

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в этом году правительство дополнительно выделяет 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)