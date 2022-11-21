https://ria.ru/20221121/zarplata-1833054126.html
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам - РИА Новости, 21.11.2022
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам
В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:59
2022-11-21T12:59
2022-11-21T12:59
россия
общество
михаил мурашко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в этом году правительство дополнительно выделяет 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам.
https://ria.ru/20221026/zarplaty-1826959180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам
Мурашко: правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплаты медицинских работников