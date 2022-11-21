Рейтинг@Mail.ru
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/zarplata-1833054126.html
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам - РИА Новости, 21.11.2022
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам
В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:59
2022-11-21T12:59
россия
общество
михаил мурашко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.Он отметил, что в этом году правительство дополнительно выделяет 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам.
https://ria.ru/20221026/zarplaty-1826959180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:59 21.11.2022
 
Правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медикам

Мурашко: правительство прорабатывает вопрос об увеличении зарплаты медицинских работников

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В правительстве России прорабатывается вопрос увеличения зарплат медицинских работников, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков", - сказал Мурашко на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.
Он отметил, что в этом году правительство дополнительно выделяет 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:52
Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам
 
РоссияОбществоМихаил МурашкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала