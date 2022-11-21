https://ria.ru/20221121/zakon-1833143642.html

Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах

Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:51

2022-11-21T16:51

2022-11-21T16:51

владимир путин

россия

дети

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях (ссузах), с возможностью практической подготовки при них студентов, а также получения прибыли от работы таких комплексов.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает осуществление ссузами с учебно-производственными комплексами деятельности, связанной с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг по профилю реализуемых ими образовательных программ, и направления прибыли, полученной в результате этой деятельности, на развитие учебно-производственных комплексов и образовательных организаций.В связи с этим Минпросвещения наделяется полномочиями по утверждению положения об учебно-методическом комплексе.

https://ria.ru/20221121/deti-1833142328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, дети