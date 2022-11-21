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Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах
Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах - РИА Новости, 21.11.2022
Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах
Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:51
2022-11-21T16:51
владимир путин
россия
дети
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях (ссузах), с возможностью практической подготовки при них студентов, а также получения прибыли от работы таких комплексов.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает осуществление ссузами с учебно-производственными комплексами деятельности, связанной с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг по профилю реализуемых ими образовательных программ, и направления прибыли, полученной в результате этой деятельности, на развитие учебно-производственных комплексов и образовательных организаций.В связи с этим Минпросвещения наделяется полномочиями по утверждению положения об учебно-методическом комплексе.
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владимир путин, россия, дети
Владимир Путин, Россия, Дети
16:51 21.11.2022
 
Путин подписал закон об учебно-производственных комплексах при колледжах

Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов при СПО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях (ссузах), с возможностью практической подготовки при них студентов, а также получения прибыли от работы таких комплексов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает осуществление ссузами с учебно-производственными комплексами деятельности, связанной с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг по профилю реализуемых ими образовательных программ, и направления прибыли, полученной в результате этой деятельности, на развитие учебно-производственных комплексов и образовательных организаций.
В связи с этим Минпросвещения наделяется полномочиями по утверждению положения об учебно-методическом комплексе.
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