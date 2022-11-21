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МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС

МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022

МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС

Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:52

2022-11-21T18:52

2022-11-21T18:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

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Кирилл Волков

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