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МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:52
2022-11-21T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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в мире, россия, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 21.11.2022 (обновлено: 18:59 21.11.2022)
 
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС

МИД России: Киев продолжает играть с огнем, осуществляя провокации против Запорожской АЭС

© РИА Новости / Виктор ЗванцевРеакторы Запорожской АЭС
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Реакторы Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Кадры ночных ударов по войскам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская АЭСМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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