https://ria.ru/20221121/zaes-1833176134.html
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:52
2022-11-21T18:52
2022-11-21T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658735_0:433:2729:1968_1920x0_80_0_0_3050235ffdca90073f1f735275c39ad8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив ее обстрелы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658735_310:465:2419:2047_1920x0_80_0_0_33908dd271a4c0019a6182d1ec2ddf70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 21.11.2022 (обновлено: 18:59 21.11.2022)
МИД России заявил об "играх Киева с огнем" в отношении Запорожской АЭС
МИД России: Киев продолжает играть с огнем, осуществляя провокации против Запорожской АЭС