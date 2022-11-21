https://ria.ru/20221121/zaes-1833123465.html

Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ

Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ

Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:49

2022-11-21T15:49

2022-11-21T15:49

специальная военная операция на украине

общество

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

запорожская область

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.Он считает, что новые обстрелы ЗАЭС стали, в том числе, следствием того, что "идет успешное контрактация работников Запорожской атомной станции", а сотрудники ЗАЭС мужественно выполняют свои обязанности.Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.

https://ria.ru/20221120/zaes-1832949694.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, запорожская область