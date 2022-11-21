Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ
Глава "Росатома" Лихачев: коллектив Запорожской АЭС мужественно работает под обстрелами
© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
Он считает, что новые обстрелы ЗАЭС стали, в том числе, следствием того, что "идет успешное контрактация работников Запорожской атомной станции", а сотрудники ЗАЭС мужественно выполняют свои обязанности.
"Мы всячески поддерживаем коллектив станции и считаем его членами своей семьи", - отметил Лихачев.
Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.
Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.