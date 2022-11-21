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Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/zaes-1833123465.html
Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ
Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ
Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:49
2022-11-21T15:49
специальная военная операция на украине
общество
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
запорожская область
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.Он считает, что новые обстрелы ЗАЭС стали, в том числе, следствием того, что "идет успешное контрактация работников Запорожской атомной станции", а сотрудники ЗАЭС мужественно выполняют свои обязанности.Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.
https://ria.ru/20221120/zaes-1832949694.html
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общество, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом, Запорожская область
15:49 21.11.2022
 
Лихачев поддержал коллектив Запорожской АЭС, работающий под обстрелами ВСУ

Глава "Росатома" Лихачев: коллектив Запорожской АЭС мужественно работает под обстрелами

© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС мужественно работает в условиях обстрелов станции украинскими войсками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
Он считает, что новые обстрелы ЗАЭС стали, в том числе, следствием того, что "идет успешное контрактация работников Запорожской атомной станции", а сотрудники ЗАЭС мужественно выполняют свои обязанности.
"Мы всячески поддерживаем коллектив станции и считаем его членами своей семьи", - отметил Лихачев.
Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.
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В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.
Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РосэнергоатомЗапорожская область
 
 
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