https://ria.ru/20221121/zaes-1833081045.html
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом - РИА Новости, 21.11.2022
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:11
2022-11-21T14:11
2022-11-21T14:36
в мире
магатэ
киев
запорожская область
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Вы знаете, что на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ, состоящий на большую половину из представителей западных стран, принял резолюцию с определенными оценками. В моем понимании это недопустимый и неадекватный документ. Но он был принят. К сожалению, недопустимые и неадекватные вещи входят в практику в последние месяцы", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи."Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, киев, запорожская область, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, МАГАТЭ, Киев, Запорожская область, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:11 21.11.2022 (обновлено: 14:36 21.11.2022)
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС недопустимым и неадекватным документом