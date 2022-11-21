https://ria.ru/20221121/zaes-1833081045.html

Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом

Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом - РИА Новости, 21.11.2022

Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом

Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:11

2022-11-21T14:11

2022-11-21T14:36

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Вы знаете, что на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ, состоящий на большую половину из представителей западных стран, принял резолюцию с определенными оценками. В моем понимании это недопустимый и неадекватный документ. Но он был принят. К сожалению, недопустимые и неадекватные вещи входят в практику в последние месяцы", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи."Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", - добавил Лихачев.

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Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, киев, запорожская область, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"