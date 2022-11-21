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Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом - РИА Новости, 21.11.2022
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Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом - РИА Новости, 21.11.2022
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:11
2022-11-21T14:36
в мире
магатэ
киев
запорожская область
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Вы знаете, что на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ, состоящий на большую половину из представителей западных стран, принял резолюцию с определенными оценками. В моем понимании это недопустимый и неадекватный документ. Но он был принят. К сожалению, недопустимые и неадекватные вещи входят в практику в последние месяцы", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи."Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", - добавил Лихачев.
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в мире, магатэ, киев, запорожская область, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, МАГАТЭ, Киев, Запорожская область, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:11 21.11.2022 (обновлено: 14:36 21.11.2022)
 
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом

Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС недопустимым и неадекватным документом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС - это недопустимый и неадекватный документ, возможно, Киев счел его карт-бланшем на новые обстрелы ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вы знаете, что на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ, состоящий на большую половину из представителей западных стран, принял резолюцию с определенными оценками. В моем понимании это недопустимый и неадекватный документ. Но он был принят. К сожалению, недопустимые и неадекватные вещи входят в практику в последние месяцы", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
"Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", - добавил Лихачев.
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:04Специальная военная операция на Украине
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
 
В миреМАГАТЭКиевЗапорожская областьЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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