https://ria.ru/20221121/zaes-1833017333.html

На ЗАЭС не выявили критических повреждений после обстрелов со стороны ВСУ

На ЗАЭС не выявили критических повреждений после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

На ЗАЭС не выявили критических повреждений после обстрелов со стороны ВСУ

Критических повреждений на Запорожской АЭС после украинских обстрелов нет, уровень радиации в пределах нормы, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:21

2022-11-21T11:21

2022-11-21T11:21

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская аэс

росэнергоатом

запорожская область

владимир рогов

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832874358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_020593fbaa8f1761058c24f0063f3dd5.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Критических повреждений на Запорожской АЭС после украинских обстрелов нет, уровень радиации в пределах нормы, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область, владимир рогов, энергодар