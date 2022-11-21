На ЗАЭС не выявили критических повреждений после обстрелов со стороны ВСУ
Член ВГА Рогов: критических повреждений на Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ не выявили
© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Критических повреждений на Запорожской АЭС после украинских обстрелов нет, уровень радиации в пределах нормы, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.
"Критических повреждений нет, оболочка нигде не повреждена. Уровень радиации на атомной станции соответствует норме и природному фону", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.