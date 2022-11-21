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Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры - РИА Новости, 21.11.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221121/yaroslavl-1833169479.html
Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры
Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры - РИА Новости, 21.11.2022
Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры
Многодетные семьи, воспитывающие восемь и более детей, в Ярославской области получат квартиры от региона, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:18
2022-11-21T18:18
ярославская область
общество
жилье
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи, воспитывающие восемь и более детей, в Ярославской области получат квартиры от региона, заявил губернатор Михаил Евраев.По данным правительства Ярославской области, по инициативе губернатора Михаила Евраева в областной бюджет на 2022 год внесены многочисленные социально значимые корректировки."Важная поправка – это финансирование улучшения жилищных условий для многодетных семей, которые воспитывают восемь и более детей. Все такие семьи у нас получат квартиры: часть в этом году и часть – в следующем. На 2022 год поправками в бюджет заложили на эти цели 25,6 миллиона рублей, на 2023 год заложено более 55 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, поправками также предусмотрено выделение 239,7 миллиона рублей на закупку 30 единиц уборочной техники, эти деньги будут затем замещены федеральными средствами.На пополнение резервного фонда правительства региона предусмотрено направить 340 миллионов рублей, в том числе 238 миллионов рублей – на выплаты мобилизованным и добровольцам, 35 миллионов рублей – на дополнительное обмундирование для участников спецоперации от Ярославской области и 67 миллионов рублей – на непредвиденные расходы."Также мы поставили в бюджет 2022 года дополнительно 679 миллионов рублей на оплату дорожных работ, которые были сделаны опережающими темпами за счет лимитов 2023 года. Это позволит нам оплатить подрядчикам 30% проведенных мероприятий, не дожидаясь января", - сообщил Михаил Евраев.
https://ria.ru/20221103/yaroslavl-1829090600.html
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общество, жилье, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Общество, Жилье, Михаил Евраев, Ярославская область
18:18 21.11.2022
 
Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры

Семьи с восьмью и более детьми в Ярославской области получат квартиры от региона

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЖильцы входят в квартиру
Жильцы входят в квартиру - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Жильцы входят в квартиру. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи, воспитывающие восемь и более детей, в Ярославской области получат квартиры от региона, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным правительства Ярославской области, по инициативе губернатора Михаила Евраева в областной бюджет на 2022 год внесены многочисленные социально значимые корректировки.
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"Важная поправка – это финансирование улучшения жилищных условий для многодетных семей, которые воспитывают восемь и более детей. Все такие семьи у нас получат квартиры: часть в этом году и часть – в следующем. На 2022 год поправками в бюджет заложили на эти цели 25,6 миллиона рублей, на 2023 год заложено более 55 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, поправками также предусмотрено выделение 239,7 миллиона рублей на закупку 30 единиц уборочной техники, эти деньги будут затем замещены федеральными средствами.
На пополнение резервного фонда правительства региона предусмотрено направить 340 миллионов рублей, в том числе 238 миллионов рублей – на выплаты мобилизованным и добровольцам, 35 миллионов рублей – на дополнительное обмундирование для участников спецоперации от Ярославской области и 67 миллионов рублей – на непредвиденные расходы.
"Также мы поставили в бюджет 2022 года дополнительно 679 миллионов рублей на оплату дорожных работ, которые были сделаны опережающими темпами за счет лимитов 2023 года. Это позволит нам оплатить подрядчикам 30% проведенных мероприятий, не дожидаясь января", - сообщил Михаил Евраев.
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