https://ria.ru/20221121/yaroslavl-1833166686.html

Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР

Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР - РИА Новости, 21.11.2022

Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с юными спортсменами и их наставниками из Донецкой Народной Республики, которые гостят в регионе,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:07

2022-11-21T18:07

2022-11-21T18:07

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

донецкая народная республика

россия

русская православная церковь

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с юными спортсменами и их наставниками из Донецкой Народной Республики, которые гостят в регионе, сообщает областное правительство.Юные спортсмены приехали в Ярославскую область в начале ноября в рамках совместного проекта администрации президента РФ, Русской православной церкви и правительства ДНР "Дети Донбасса в гостях у патриарха". По данным областного правительства, спортсмены пробудут в Ярославле до конца декабря. Делегацию разместили в гостиничном комплексе "Любим", где для них организовано бесплатное проживание и питание. Ребята шесть дней в неделю тренируются в современном физкультурно-оздоровительном комплексе во Фрунзенском районе, дистанционно занимаются по школьной программе и знакомятся с достопримечательностями области.В понедельник делегация юных легкоатлетов и их наставники посетили культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Здесь перед просмотром программы "Обзор звездного неба" они встретились с главой региона Михаилом Евраевым."Очень важно предоставить детям из республик, в которых сейчас происходят боевые действия, возможность учиться, развиваться и отдыхать сообразно их возрасту. Ребята столкнулись с испытаниями, которые нам здесь сложно представить, и тем не менее они дети, которые увлечены спортом, которые живо интересуются окружающим их миром и людьми", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор выразил надежду, что на ярославской земле дети смогут отдохнуть, восстановить силы, приобщиться к местной культуре и, возможно, одержать спортивные победы.По распоряжению губернатора юные спортсмены проходят углубленную диспансеризацию для допуска их к соревнованиям в период пребывания в Ярославской области. Первые состязания легкоатлетов из ДНР с воспитанниками ярославских спортшкол запланированы на конец ноября.Представительница команды Дарья Клевакина рассказала на встрече с губернатором, что культурная программа у них насыщенная: посетили много музеев, были в кино, на колесе обозрения, на хоккее. Михаил Евраев пригласил детей также посетить знаменитый театр имени Федора Волкова, отдохнуть в аквапарке и побывать с экскурсией на одном из местных телеканалов.

https://ria.ru/20221102/muzey-1828800249.html

https://ria.ru/20221107/mer-1829614042.html

ярославская область

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общество, михаил евраев, ярославская область, донецкая народная республика, россия, русская православная церковь