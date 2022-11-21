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Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221121/yaroslavl-1833166686.html
Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР
Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с юными спортсменами и их наставниками из Донецкой Народной Республики, которые гостят в регионе,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:07
2022-11-21T18:07
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
донецкая народная республика
россия
русская православная церковь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с юными спортсменами и их наставниками из Донецкой Народной Республики, которые гостят в регионе, сообщает областное правительство.Юные спортсмены приехали в Ярославскую область в начале ноября в рамках совместного проекта администрации президента РФ, Русской православной церкви и правительства ДНР "Дети Донбасса в гостях у патриарха". По данным областного правительства, спортсмены пробудут в Ярославле до конца декабря. Делегацию разместили в гостиничном комплексе "Любим", где для них организовано бесплатное проживание и питание. Ребята шесть дней в неделю тренируются в современном физкультурно-оздоровительном комплексе во Фрунзенском районе, дистанционно занимаются по школьной программе и знакомятся с достопримечательностями области.В понедельник делегация юных легкоатлетов и их наставники посетили культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Здесь перед просмотром программы "Обзор звездного неба" они встретились с главой региона Михаилом Евраевым."Очень важно предоставить детям из республик, в которых сейчас происходят боевые действия, возможность учиться, развиваться и отдыхать сообразно их возрасту. Ребята столкнулись с испытаниями, которые нам здесь сложно представить, и тем не менее они дети, которые увлечены спортом, которые живо интересуются окружающим их миром и людьми", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор выразил надежду, что на ярославской земле дети смогут отдохнуть, восстановить силы, приобщиться к местной культуре и, возможно, одержать спортивные победы.По распоряжению губернатора юные спортсмены проходят углубленную диспансеризацию для допуска их к соревнованиям в период пребывания в Ярославской области. Первые состязания легкоатлетов из ДНР с воспитанниками ярославских спортшкол запланированы на конец ноября.Представительница команды Дарья Клевакина рассказала на встрече с губернатором, что культурная программа у них насыщенная: посетили много музеев, были в кино, на колесе обозрения, на хоккее. Михаил Евраев пригласил детей также посетить знаменитый театр имени Федора Волкова, отдохнуть в аквапарке и побывать с экскурсией на одном из местных телеканалов.
https://ria.ru/20221102/muzey-1828800249.html
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общество, михаил евраев, ярославская область, донецкая народная республика, россия, русская православная церковь
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Русская православная церковь
18:07 21.11.2022
 
Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР

Ярославский губернатор встретился с юными спортсменами из ДНР

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с юными спортсменами и их наставниками из Донецкой Народной Республики, которые гостят в регионе, сообщает областное правительство.
Юные спортсмены приехали в Ярославскую область в начале ноября в рамках совместного проекта администрации президента РФ, Русской православной церкви и правительства ДНР "Дети Донбасса в гостях у патриарха". По данным областного правительства, спортсмены пробудут в Ярославле до конца декабря. Делегацию разместили в гостиничном комплексе "Любим", где для них организовано бесплатное проживание и питание. Ребята шесть дней в неделю тренируются в современном физкультурно-оздоровительном комплексе во Фрунзенском районе, дистанционно занимаются по школьной программе и знакомятся с достопримечательностями области.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:33Ярославская область
Дорогу к музею-даче художника Коровина отремонтировали под Ярославлем
В понедельник делегация юных легкоатлетов и их наставники посетили культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. Здесь перед просмотром программы "Обзор звездного неба" они встретились с главой региона Михаилом Евраевым.
"Очень важно предоставить детям из республик, в которых сейчас происходят боевые действия, возможность учиться, развиваться и отдыхать сообразно их возрасту. Ребята столкнулись с испытаниями, которые нам здесь сложно представить, и тем не менее они дети, которые увлечены спортом, которые живо интересуются окружающим их миром и людьми", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор выразил надежду, что на ярославской земле дети смогут отдохнуть, восстановить силы, приобщиться к местной культуре и, возможно, одержать спортивные победы.
По распоряжению губернатора юные спортсмены проходят углубленную диспансеризацию для допуска их к соревнованиям в период пребывания в Ярославской области. Первые состязания легкоатлетов из ДНР с воспитанниками ярославских спортшкол запланированы на конец ноября.
Представительница команды Дарья Клевакина рассказала на встрече с губернатором, что культурная программа у них насыщенная: посетили много музеев, были в кино, на колесе обозрения, на хоккее. Михаил Евраев пригласил детей также посетить знаменитый театр имени Федора Волкова, отдохнуть в аквапарке и побывать с экскурсией на одном из местных телеканалов.
Артем Молчанов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 11:50
Мэром Ярославля стал Артем Молчанов
 
Ярославская областьОбществоМихаил ЕвраевЯрославская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияРусская православная церковь
 
 
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