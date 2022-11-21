https://ria.ru/20221121/wildberries-1833127171.html

Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas

Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas - РИА Новости, 21.11.2022

Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas

Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:00

2022-11-21T16:00

2022-11-21T16:00

wildberries

adidas ag

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

роскачество

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком."К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", - добавили там.При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством.

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

https://ria.ru/20221111/prodvizhenie-1830793259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

wildberries, adidas ag, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, экономика