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Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas - РИА Новости, 21.11.2022
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Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas - РИА Новости, 21.11.2022
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas
Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:00
2022-11-21T16:00
wildberries
adidas ag
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
роскачество
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком."К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", - добавили там.При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством.
https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html
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wildberries, adidas ag, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, экономика
Wildberries, Adidas AG, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Роскачество, Экономика
16:00 21.11.2022
 
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas

Макретплейс Wildberries опроверг информацию о продаже неоригинальной продукции Adidas

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в медиабанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
Перейти в медиабанк
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком.
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Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом
"К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", - добавили там.
При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством.
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WildberriesAdidas AGФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)РоскачествоЭкономика
 
 
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