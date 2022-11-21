https://ria.ru/20221121/wildberries-1833127171.html
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas - РИА Новости, 21.11.2022
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas
Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:00
2022-11-21T16:00
2022-11-21T16:00
wildberries
adidas ag
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
роскачество
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком."К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", - добавили там.При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством.
https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html
https://ria.ru/20221111/prodvizhenie-1830793259.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, adidas ag, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, экономика
Wildberries, Adidas AG, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Роскачество, Экономика
Wildberries опроверг информацию о продаже реплики Adidas
Макретплейс Wildberries опроверг информацию о продаже неоригинальной продукции Adidas
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком.
"К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", - добавили там.
При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией
и Роскачеством.