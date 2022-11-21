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В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента

В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента - РИА Новости, 21.11.2022

В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента

Двенадцать человек, в том числе 11 детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента в школе в австралийском Сиднее, сообщает телеканал РИА Новости, 21.11.2022

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австралия

сидней

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента в школе в австралийском Сиднее, сообщает телеканал ABC.По данным телеканала, инцидент произошел около 13.20 по местному времени (5.20 мск).Как отмечает телеканал, двое детей доставлены в больницу с серьезными травмами и ожогами, другие девять детей находятся в больнице с поверхностными травмами. По данным работника скорой помощи, на которого ссылается телеканал, дети получили ожоги груди, лица и ног.Согласно информации телеканала, речь идет о детях в возрасте 10-11 лет.Власти проведут расследование происшествия.

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австралия

сидней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, сидней