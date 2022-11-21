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В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента - РИА Новости, 21.11.2022
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В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента
В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента - РИА Новости, 21.11.2022
В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента
Двенадцать человек, в том числе 11 детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента в школе в австралийском Сиднее, сообщает телеканал РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:00
2022-11-21T11:00
в мире
австралия
сидней
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента в школе в австралийском Сиднее, сообщает телеканал ABC.По данным телеканала, инцидент произошел около 13.20 по местному времени (5.20 мск).Как отмечает телеканал, двое детей доставлены в больницу с серьезными травмами и ожогами, другие девять детей находятся в больнице с поверхностными травмами. По данным работника скорой помощи, на которого ссылается телеканал, дети получили ожоги груди, лица и ног.Согласно информации телеканала, речь идет о детях в возрасте 10-11 лет.Власти проведут расследование происшествия.
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в мире, австралия, сидней
В мире, Австралия, Сидней
11:00 21.11.2022
 
В Австралии 11 детей и взрослый пострадали при взрыве во время эксперимента

В Сиднее 11 детей и взрослый пострадали при взрыве в школе во время научного эксперимента

CC BY 2.0 / Goran Has / Скорая помощь в Сиднее
Скорая помощь в Сиднее - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC BY 2.0 / Goran Has /
Скорая помощь в Сиднее. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента в школе в австралийском Сиднее, сообщает телеканал ABC.
По данным телеканала, инцидент произошел около 13.20 по местному времени (5.20 мск).
"Одиннадцать детей были доставлены в больницу с ожогами после взрыва во время научного эксперимента в школе... Один взрослый также получил поверхностные ожоги в результате инцидента", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, двое детей доставлены в больницу с серьезными травмами и ожогами, другие девять детей находятся в больнице с поверхностными травмами. По данным работника скорой помощи, на которого ссылается телеканал, дети получили ожоги груди, лица и ног.
Согласно информации телеканала, речь идет о детях в возрасте 10-11 лет.
Власти проведут расследование происшествия.
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