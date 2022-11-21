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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти - РИА Новости, 21.11.2022
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:01
2022-11-21T10:01
2022-11-21T10:55
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
сахалинская область
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.Среди погибших — четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома.
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832696119_0:313:960:1033_1920x0_80_0_0_c1578f91e02c74b26e628522730fe83b.jpg
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-21T10:01
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, сахалинская область, видео
Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин, Сахалинская область
10:01 21.11.2022 (обновлено: 10:55 21.11.2022)
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском районе Сахалина выросло до десяти
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство
региона в Telegram.
"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в публикации.
В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.
Среди погибших — четверо детей.
Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома.