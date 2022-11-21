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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти - РИА Новости, 21.11.2022
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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти - РИА Новости, 21.11.2022
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram. РИА Новости, 21.11.2022
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взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
сахалинская область
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.Среди погибших — четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома.
сахалин
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4.7
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60
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60
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
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взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, сахалинская область, видео
Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин, Сахалинская область
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.
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10:01 21.11.2022 (обновлено: 10:55 21.11.2022)
 
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском районе Сахалина выросло до десяти

© Фото : СУ СК по Сахалинской областиСледователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : СУ СК по Сахалинской области
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.
"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в публикации.
В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.
Среди погибших — четверо детей.
Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома.
 
Взрыв газа в доме на СахалинеСахалинСахалинская область
 
 
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