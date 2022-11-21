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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти - РИА Новости, 21.11.2022

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:01

2022-11-21T10:01

2022-11-21T10:55

взрыв газа в доме на сахалине

сахалин

сахалинская область

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.Среди погибших — четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома.

сахалин

сахалинская область

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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-21T10:01 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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