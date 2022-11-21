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Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
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Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря
Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря
Профсоюзы не против нерабочего дня 31 декабря, считают, что можно сделать выходным и 2 мая, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:32
2022-11-21T12:32
общество
михаил шмаков
александр башкин
россия
новый год
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Профсоюзы не против нерабочего дня 31 декабря, считают, что можно сделать выходным и 2 мая, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.
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общество, михаил шмаков, александр башкин, россия, новый год, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Михаил Шмаков, Александр Башкин, Россия, Новый год, Федерация независимых профсоюзов России
12:32 21.11.2022
 
Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря

Шмаков: профсоюзы предлагают сделать выходными днями не только 31 декабря, но и 2 мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМолодые люди фотографируются во время снегопада в Москве
Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Профсоюзы не против нерабочего дня 31 декабря, считают, что можно сделать выходным и 2 мая, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.
"Это старая идея о том, что давайте сделаем 31 число нерабочим днем. Можно, только не за счет каких-то других ограничений. Я предлагаю еще второе мая сделать, вернуться к традициям, тоже нерабочим днем", - сказал Шмаков.
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ОбществоМихаил ШмаковАлександр БашкинРоссияНовый годФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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