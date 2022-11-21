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Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря
Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:43
2022-11-21T09:43
2022-11-21T09:43
госдума рф
общество
светлана бессараб
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб."Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", - сказала она.
https://ria.ru/20221120/samolety-1832620839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, светлана бессараб
Госдума РФ, Общество, Светлана Бессараб
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря
Депутат Бессараб: Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря