https://ria.ru/20221121/vykhodnye-1832997157.html

Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря

Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022

Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря

Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:43

2022-11-21T09:43

2022-11-21T09:43

госдума рф

общество

светлана бессараб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб."Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", - сказала она.

https://ria.ru/20221120/samolety-1832620839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, светлана бессараб