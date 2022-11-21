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Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
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Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря
Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:43
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госдума рф
общество
светлана бессараб
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб."Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", - сказала она.
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госдума рф, общество, светлана бессараб
Госдума РФ, Общество, Светлана Бессараб
09:43 21.11.2022
 
Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря

Депутат Бессараб: Госдума может скоро рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", - сказала она.
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