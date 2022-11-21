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Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей - РИА Новости, 21.11.2022
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Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей - РИА Новости, 21.11.2022
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей
Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:31
2022-11-21T18:36
общество
суздальский район
владимирская область
сокол
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями, сообщил глава администрации района Алексей Сараев.Фрагменты записи общения нескольких представителей местной власти с гражданами появились в социальных сетях еще 10 ноября, один из них позднее вызвал резонанс в СМИ. На записи женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?".По данным региональных СМИ, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол, жители которого выступают против размещения недалеко от населенного пункта кладбища. Некорректное высказывание, уточняется в СМИ, допустила именно Фомина."Сегодня провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, обсудили инцидент, который произошел во время публичных обсуждений по внесению изменений в генплан муниципального образования Боголюбовское. Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание – выговор", - написал Сараев в своем Telegram-канале.Он выразил мнение, что даже в сложной ситуации "представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми".
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общество, суздальский район, владимирская область, сокол
Общество, Суздальский район, Владимирская область, Сокол
18:31 21.11.2022 (обновлено: 18:36 21.11.2022)
 
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей

Владимирской чиновнице Фоминой объявили выговор после сравнения избирателей с собаками

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкГород Суздаль в Владимирской области
Город Суздаль в Владимирской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Город Суздаль в Владимирской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями, сообщил глава администрации района Алексей Сараев.
Фрагменты записи общения нескольких представителей местной власти с гражданами появились в социальных сетях еще 10 ноября, один из них позднее вызвал резонанс в СМИ. На записи женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?".
По данным региональных СМИ, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол, жители которого выступают против размещения недалеко от населенного пункта кладбища. Некорректное высказывание, уточняется в СМИ, допустила именно Фомина.
"Сегодня провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, обсудили инцидент, который произошел во время публичных обсуждений по внесению изменений в генплан муниципального образования Боголюбовское. Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание – выговор", - написал Сараев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что даже в сложной ситуации "представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми".
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ОбществоСуздальский районВладимирская областьСокол
 
 
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