https://ria.ru/20221121/vygovor-1833171990.html

Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей

Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей - РИА Новости, 21.11.2022

Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей

Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:31

2022-11-21T18:31

2022-11-21T18:36

общество

суздальский район

владимирская область

сокол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131503/90/1315039039_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_a1db9d5b267738801c6ded9bd942f894.jpg

РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями, сообщил глава администрации района Алексей Сараев.Фрагменты записи общения нескольких представителей местной власти с гражданами появились в социальных сетях еще 10 ноября, один из них позднее вызвал резонанс в СМИ. На записи женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?".По данным региональных СМИ, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол, жители которого выступают против размещения недалеко от населенного пункта кладбища. Некорректное высказывание, уточняется в СМИ, допустила именно Фомина."Сегодня провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, обсудили инцидент, который произошел во время публичных обсуждений по внесению изменений в генплан муниципального образования Боголюбовское. Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание – выговор", - написал Сараев в своем Telegram-канале.Он выразил мнение, что даже в сложной ситуации "представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми".

https://ria.ru/20221031/kaluga-1828193629.html

суздальский район

владимирская область

сокол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, суздальский район, владимирская область, сокол