https://ria.ru/20221121/vygovor-1833171990.html
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей - РИА Новости, 21.11.2022
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей
Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:31
2022-11-21T18:31
2022-11-21T18:36
общество
суздальский район
владимирская область
сокол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131503/90/1315039039_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_a1db9d5b267738801c6ded9bd942f894.jpg
РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями, сообщил глава администрации района Алексей Сараев.Фрагменты записи общения нескольких представителей местной власти с гражданами появились в социальных сетях еще 10 ноября, один из них позднее вызвал резонанс в СМИ. На записи женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?".По данным региональных СМИ, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол, жители которого выступают против размещения недалеко от населенного пункта кладбища. Некорректное высказывание, уточняется в СМИ, допустила именно Фомина."Сегодня провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, обсудили инцидент, который произошел во время публичных обсуждений по внесению изменений в генплан муниципального образования Боголюбовское. Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание – выговор", - написал Сараев в своем Telegram-канале.Он выразил мнение, что даже в сложной ситуации "представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми".
https://ria.ru/20221031/kaluga-1828193629.html
суздальский район
владимирская область
сокол
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131503/90/1315039039_122:0:2767:1984_1920x0_80_0_0_be544ed89817af5f8b253b2a20c516d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, суздальский район, владимирская область, сокол
Общество, Суздальский район, Владимирская область, Сокол
18:31 21.11.2022 (обновлено: 18:36 21.11.2022)
Владимирской чиновнице объявили выговор за оскорбление избирателей
Владимирской чиновнице Фоминой объявили выговор после сравнения избирателей с собаками
РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями, сообщил глава администрации района Алексей Сараев.
Фрагменты записи общения нескольких представителей местной власти с гражданами появились в социальных сетях еще 10 ноября, один из них позднее вызвал резонанс в СМИ. На записи женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?".
По данным региональных СМИ, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол
, жители которого выступают против размещения недалеко от населенного пункта кладбища. Некорректное высказывание, уточняется в СМИ, допустила именно Фомина.
"Сегодня провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, обсудили инцидент, который произошел во время публичных обсуждений по внесению изменений в генплан муниципального образования Боголюбовское. Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание – выговор", - написал Сараев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что даже в сложной ситуации "представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми".