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В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
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В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане
В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане
Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:53
2022-11-21T19:29
евросоюз
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."ЕС принимает к сведению предварительные результаты президентских выборов 20 ноября в Казахстане… Призываем власти Казахстана усилить процесс реформ для развития политического плюрализма, повышения участия граждан в политической жизни", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.В ЕС указали на предварительные выводы ОБСЕ, в которых говорится о недостаточной конкурентности выборов.В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ, назвав его предвзятым и необъективным.
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евросоюз, в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
Евросоюз, В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
18:53 21.11.2022 (обновлено: 19:29 21.11.2022)
 
В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане

В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане и призвали к реформам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОчередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
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"ЕС принимает к сведению предварительные результаты президентских выборов 20 ноября в Казахстане… Призываем власти Казахстана усилить процесс реформ для развития политического плюрализма, повышения участия граждан в политической жизни", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
В ЕС указали на предварительные выводы ОБСЕ, в которых говорится о недостаточной конкурентности выборов.
В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ, назвав его предвзятым и необъективным.
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ЕвросоюзВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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