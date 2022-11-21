18:53 21.11.2022 (обновлено: 19:29 21.11.2022)
В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане
В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане и призвали к реформам
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОчередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"ЕС принимает к сведению предварительные результаты президентских выборов 20 ноября в Казахстане… Призываем власти Казахстана усилить процесс реформ для развития политического плюрализма, повышения участия граждан в политической жизни", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
В ЕС указали на предварительные выводы ОБСЕ, в которых говорится о недостаточной конкурентности выборов.
В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ, назвав его предвзятым и необъективным.