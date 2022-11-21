https://ria.ru/20221121/vybory-1833176626.html

В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане

В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022

В ЕС приняли к сведению предварительные итоги выборов в Казахстане

Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:53

2022-11-21T18:53

2022-11-21T19:29

евросоюз

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833020759_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1fe4ae71146d6b7c71a246dc6619b9b9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз принял к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане, призвал власти страны к дальнейшим реформам и усилению плюрализма.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."ЕС принимает к сведению предварительные результаты президентских выборов 20 ноября в Казахстане… Призываем власти Казахстана усилить процесс реформ для развития политического плюрализма, повышения участия граждан в политической жизни", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.В ЕС указали на предварительные выводы ОБСЕ, в которых говорится о недостаточной конкурентности выборов.В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ, назвав его предвзятым и необъективным.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833135331.html

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833148918.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека