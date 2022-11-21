Сербские СМИ анонсировали обращение Вучича по Косово
Blic: переговоры Сербии и Косово идут тяжело, ожидается обращение Вучича к нации
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Переговоры руководства Сербии и властей самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе о спорных мерах проходят тяжело, ожидается обращение сербского президента Александра Вучича, передает портал издания Blic.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проводит в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. Переговоры начались с каждой из сторон по отдельности уже в 8.00 (10.00 мск), после этого проходят совместные встречи.
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"Судя по всему, нас ожидают тяжёлые дни с неизвестным исходом, особенно на севере Косово и Метохии", - заявил изданию источник на переговорах и добавил, что предложенные варианты пока не устраивают Белград. Вечером в понедельник ожидается обращение Вучича к гражданам по итогам раунда.
Косовской полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1 740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".
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C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами полиция будет выписывать штрафы согласно закону". Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выразил ожидание, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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