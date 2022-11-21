https://ria.ru/20221121/vsu-1833068413.html

Читатели NYT пришли в ужас от военных преступлений Украины

Читатели NYT пришли в ужас от военных преступлений Украины - РИА Новости, 21.11.2022

Читатели NYT пришли в ужас от военных преступлений Украины

Читатели газеты The New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:33

2022-11-21T13:33

2022-11-21T17:38

в мире

валерий фадеев

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оон

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или "самообороной" бойцов ВСУ."Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле. <…> Очевидно, что они совершили военное преступление!" — подчеркнул ttravel07."А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженном украинскими нацистами? Самооборона?" — задался вопросом пользователь."Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск", — заявил judgement kitten."Наши налоги в деле", — съязвил John."Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так", — подытожил Andrew Napoli.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, украинские военные намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.

https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832645327.html

https://ria.ru/20221121/videokadry-1832975320.html

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в мире, валерий фадеев, татьяна москалькова, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, оон, обсе