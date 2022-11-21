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Путин встретится с Пашиняном на саммите ОДКБ
Путин встретится с Пашиняном на саммите ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2022
Путин встретится с Пашиняном на саммите ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита ОДКБ 23 ноября в Ереване планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:39
2022-11-21T12:39
2022-11-21T12:41
ереван
одкб
владимир путин
никол пашинян
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
армения
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита ОДКБ 23 ноября в Ереване планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, она планируется, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и Пашиняна в рамках саммита ОДКБ.Как уточнил Песков, встреча планируется 23 ноября.
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ереван, одкб, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, армения
Ереван, ОДКБ, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Армения
12:39 21.11.2022 (обновлено: 12:41 21.11.2022)
Путин встретится с Пашиняном на саммите ОДКБ
Песков: Путин в рамках саммита ОДКБ в Ереване планирует встретиться с Пашиняном