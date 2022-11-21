https://ria.ru/20221121/vr-rekonstruktsiya-1833178184.html

В ГИМ презентовали VR-реконструкцию экспедиции Крузенштерна

В ГИМ презентовали VR-реконструкцию экспедиции Крузенштерна - РИА Новости, 21.11.2022

В ГИМ презентовали VR-реконструкцию экспедиции Крузенштерна

Презентация документального VR-квеста "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды") прошла в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:13

2022-11-21T19:13

2022-11-21T23:16

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

риа новости

россия

президентский фонд культурных инициатив

исторический музей

новости агентства

технологии

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Презентация документального VR-квеста "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды") прошла в понедельник в Государственном историческом музее. Этот проект, осуществленный РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в формате виртуальной реальности реконструирует подготовку и ход первой русской морской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов.Проект "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" создавался как уникальная документальная реконструкция при экспертном участии ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов.Участники презентации с помощью VR-технологий перенеслись в конец XVIII — начало XIX века. Вооружившись шлемами виртуальной реальности, они от лица капитанов кораблей "Надежда" и "Нева" Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского смогли принять участие в войне со Швецией, устроить натуральный обмен с аборигенами острова Нука-Хива, тайно исследовать побережье Японии и попробовать установить торговые отношения с Китаем. А затем в легендарных "Парадных сенях" ГИМ состоялся совместный круглый стол Исторического музея и международной медиагруппы "Россия сегодня" "Академическая история, новые технологии: как найти язык и формат, понятный молодежи"."История первого русского кругосветного морского похода объединяет захватывающие приключения и научный порыв, человеческий подвиг и преодоление любых испытаний и трудностей. В ней сходятся нити международной политики России: Русская Америка и Дальний Восток, попытки установления отношений с Японией и Китаем. Проект медиагруппы — это не только публицистика в сверхсоврменном формате, но и уникальный документ, который можно и нужно использовать в учебе школьникам, студентам, историкам. Это расширение академического и музейного материала. Кроме того, это элемент "мягкой силы" — в лучшем смысле внешней пропаганды, напоминающей зарубежным пользователям об огромной и несравнимой роли России в развитии мира", — отметил генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев."Мне бы хотелось сказать слова благодарности нашим партнерам за идею создания этого проекта, за приглашение Государственного исторического музея поучаствовать, за то, что решили провести презентацию здесь. Сейчас музей без виар-технологий просто непонятен и невозможен, без них невозможно передать всю имеющуюся информацию. Недавно у нас была большая выставка, посвященная Ивану Крузенштерну. Когда она работала, мы поняли, насколько интересна и важна эта тема. Ведь что такое такое кругосветное путешествие в начале XIX века? Почти то же самое, что полет Гагарина в космос. Это выдающееся достижение нашего народа. И еще раз — слова благодарности тем, что участвовал в этом проекте", — поделился впечатлением директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин."Документальный VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" — проект, который, уверен, понравится и детям, и взрослым. Еще несколько лет назад сложно было представить, что можно вот так легко совершить путешествие во времени с помощью VR-технологий. Это стало возможно в том числе благодаря тому, что созданием и реализацией проекта занимается команда, которой крайне важно отразить и историческую составляющую. А значит, проект можно назвать одновременно и культурным, и образовательным, и просветительским. Игровые механики и журналистское расследование, проведенное авторами, дополняют продуманную концепцию проекта. История экспедиции представляет особый интерес и с научной точки зрения. Дневники, письма и заметки также нашли отражение в инициативе, которая получила поддержку Фонда. Считаю, что проект может стать воодушевляющим примером для многих команд страны, занимающихся VR-технологиями, стать стимулом для создания новых реконструкций, уже на другие темы", — сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды") ориентирован на самую широкую аудиторию, которой интересна российская история, — от школьников и студентов до профильных журналистов, блогеров и ученых. Он предоставляет возможность игрокам и виртуальным участникам событий расширить свои познания в истории России и российского флота, международной географии и культурологии, познакомиться с личностями и судьбами героев, которые вывели Россию на мировую политическую и экономическую арену. Квест был назван платформой о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow одним из наиболее заметных российских проектов в VR в первом полугодии 2022 года. В озвучивании проекта приняла участие компания RuFilms.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более десяти миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 миллионов подписчиков.Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Основная цель деятельности — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На первый грантовый конкурс, прошедший в 2021 году, подано 12 460 заявок из 83 субъектов Российской Федерации, по итогам независимой экспертной оценки поддержаны 1 462 проектные команды из 79 регионов. Двадцатого января 2022 года завершилась заявочная кампания первого грантового конкурса 2022 года, на который подано 10 290 творческих инициатив от жителей 84 субъектов. За два конкурса в системе сайта фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировалось свыше 61 000 авторов творческих проектов и креативных команд России.Государственный исторический музей в Москве — первый в России, крупнейший в СССР и России музей национальной истории и культуры. В нем хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древнерусской живописи и книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сегодня коллекции музея насчитывают около пяти миллионов музейных предметов и около 15 миллионов листов документальных материалов, что составляет двенадцатую часть от общего музейного фонда Российской Федерации. В комплекс Государственного исторического музея входят Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых на Варварке (Зарядье) и царская усадьба Измайлово. В 2020 году был открыт первый региональный филиал Исторического музея в Туле.

https://ria.ru/20221107/kruzenshtern-1826470531.html

https://ria.ru/20221108/vr-mashina-1829951073.html

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Виртуальный "Крузенштерн": Дмитрий Киселев осмотрел каюту парусника в рамках VR-квеста Дмитрий Киселев опробовал VR-квест «Крузенштерн. Кругосветка «Надежды», созданный РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея. 2022-11-21T19:13 true PT0M31S

Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" 2022-11-21T19:13 true PT0M59S

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