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Численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек
Численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек - РИА Новости, 21.11.2022
Численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек
Численность войск территориальной обороны Польши (WOT) превысила 35 тысяч человек, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:36
2022-11-21T20:36
2022-11-21T20:41
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность войск территориальной обороны Польши (WOT) превысила 35 тысяч человек, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак."Войска территориальной обороны превысили численность в 35 тысяч солдат! Это важный шаг на пути к достижению оперативных возможностей самого молодого вида польских вооруженных сил", — написал Блащак в Twitter.Задача WOT, созданных в 2017 году, заключается в защите и поддержке местных жителей, помощи спасательным службам в случае стихийных бедствий и других несчастных случаев, поддержке оперативных войск, выполнении невоенной части задач по урегулированию кризисов в министерстве обороны.В октябре Минобороны Польши сообщало, что численность польской армии в целом возросла до 160 тысяч. В это число входят и профессиональные военнослужащие, и представители территориальной обороны, и добровольной военной службы, а также студенты военных вузов. Недавно принятый Закон о национальной обороне предусматривает, что польская армия будет увеличена до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч солдат войск территориальной обороны.
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в мире, польша, мариуш блащак, twitter, министерство обороны польши
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Twitter, Министерство обороны Польши
20:36 21.11.2022 (обновлено: 20:41 21.11.2022)
Численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек
Блащак: численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек