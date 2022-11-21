https://ria.ru/20221121/voronezh-1833105895.html

В Воронеже назначили наказание осквернившему могилы подростку

В Воронеже назначили наказание осквернившему могилы подростку - РИА Новости, 21.11.2022

В Воронеже назначили наказание осквернившему могилы подростку

Суд приговорил к обязательным работам и штрафу 16-летнего подростка, который снимал на видео осквернение могил на кладбище в Воронеже, сообщило в понедельник... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:06

2022-11-21T15:06

2022-11-21T15:06

воронеж

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам и штрафу 16-летнего подростка, который снимал на видео осквернение могил на кладбище в Воронеже, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось в конце июля в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот "перфоманс" произошел на одном из воронежских кладбищ.Полиция вскоре объявила о задержании подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния. Следствием было возбуждено дело об осквернении мест захоронения. Уголовная ответственность в России за такое деяние наступает как раз с 16 лет. Следствие отмечало, что на допросе подростки сознались в своем поступке, дали показания, после чего 15-летний юноша был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Второго подростка направили в психиатрический стационар для судебной экспертизы, затем следствие информировало, что уголовное дело в отношении него передано в суд."Приговором суда виновный осужден к 100 часам обязательных работ. Также с осужденного взысканы денежные средства в размере 50 тысяч рублей в пользу каждого из трёх потерпевших", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20221121/natsionalisty-1833085849.html

https://ria.ru/20221107/mogila-1829728182.html

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воронеж, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)