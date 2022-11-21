https://ria.ru/20221121/voler-1833204576.html

Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши

Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши - РИА Новости, 21.11.2022

Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши

Московский зоопарк закажет строительство летнего вольера с бассейном для карликового бегемота Ксюши, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:43

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Московский зоопарк закажет строительство летнего вольера с бассейном для карликового бегемота Ксюши, следует из данных портала госзакупок.В понедельник зоопарк объявил соответствующий конкурс. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 5,2 миллиона рублей.Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит построить непосредственно чашу бассейна со ступенями, бетонную площадку для кормления, два навеса, а также установить металлическое ограждение. Заказчик ожидает строительства объекта к началу апреля 2023 года.В прошлом году зоопарк заказал строительство домика для круглогодичного проживания карликового бегемота.По данным Московского зоопарка, в 2017 году в учреждении появилась молодая самка карликового бегемота, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов.

https://ria.ru/20221121/sova-1833198869.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

московский зоопарк