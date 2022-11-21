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Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши - РИА Новости, 21.11.2022
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Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши
Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши - РИА Новости, 21.11.2022
Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши
Московский зоопарк закажет строительство летнего вольера с бассейном для карликового бегемота Ксюши, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:43
2022-11-21T20:43
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Московский зоопарк закажет строительство летнего вольера с бассейном для карликового бегемота Ксюши, следует из данных портала госзакупок.В понедельник зоопарк объявил соответствующий конкурс. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 5,2 миллиона рублей.Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит построить непосредственно чашу бассейна со ступенями, бетонную площадку для кормления, два навеса, а также установить металлическое ограждение. Заказчик ожидает строительства объекта к началу апреля 2023 года.В прошлом году зоопарк заказал строительство домика для круглогодичного проживания карликового бегемота.По данным Московского зоопарка, в 2017 году в учреждении появилась молодая самка карликового бегемота, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов.
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московский зоопарк
Московский зоопарк
20:43 21.11.2022
 
Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для бегемота Ксюши

Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для карликового бегемота Ксюши

© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопаркаКарликовый бегемот Ксюша в утепленном домике с бассейном в Московском зоопарке
Карликовый бегемот Ксюша в утепленном домике с бассейном в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопарка
Карликовый бегемот Ксюша в утепленном домике с бассейном в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Московский зоопарк закажет строительство летнего вольера с бассейном для карликового бегемота Ксюши, следует из данных портала госзакупок.
В понедельник зоопарк объявил соответствующий конкурс. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 5,2 миллиона рублей.
Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит построить непосредственно чашу бассейна со ступенями, бетонную площадку для кормления, два навеса, а также установить металлическое ограждение. Заказчик ожидает строительства объекта к началу апреля 2023 года.
В прошлом году зоопарк заказал строительство домика для круглогодичного проживания карликового бегемота.
По данным Московского зоопарка, в 2017 году в учреждении появилась молодая самка карликового бегемота, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов.
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