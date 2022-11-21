15:21 21.11.2022 (обновлено: 15:36 21.11.2022)
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 и получат еще одну до конца года
Истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ.
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"В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года", - приводят в правительстве слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
"В свете текущих задач промышленность действует солидарно с министерством обороны. Координационный совет при правительстве контролирует обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок", – добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов семейства Су-30, состоящих на вооружении ВКС и ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, возросли боевые возможности самолетов: увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сотен километров.
Учебно-боевой Як-130 предназначен для основной и повышенной подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.
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