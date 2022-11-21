https://ria.ru/20221121/vks-1833113160.html

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 - РИА Новости, 21.11.2022

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130

ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:21

2022-11-21T15:21

2022-11-21T15:36

россия

войска воздушно-космической обороны

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

як-130

безопасность

ростех

су-30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789160615_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_c2ec94c6d5eac9d6c2e44f923dbfb3d3.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ."Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130", - говорится в сообщении. Количество переданных машин не уточняется."В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года", - приводят в правительстве слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря."В свете текущих задач промышленность действует солидарно с министерством обороны. Координационный совет при правительстве контролирует обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок", – добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов семейства Су-30, состоящих на вооружении ВКС и ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, возросли боевые возможности самолетов: увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сотен километров.Учебно-боевой Як-130 предназначен для основной и повышенной подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.

https://ria.ru/20221116/su-34-1831900732.html

https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, войска воздушно-космической обороны, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-130, безопасность, ростех, су-30