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ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 - РИА Новости, 21.11.2022
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ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 - РИА Новости, 21.11.2022
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130
ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:21
2022-11-21T15:36
россия
войска воздушно-космической обороны
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
як-130
безопасность
ростех
су-30
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ."Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130", - говорится в сообщении. Количество переданных машин не уточняется."В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года", - приводят в правительстве слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря."В свете текущих задач промышленность действует солидарно с министерством обороны. Координационный совет при правительстве контролирует обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок", – добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов семейства Су-30, состоящих на вооружении ВКС и ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, возросли боевые возможности самолетов: увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сотен километров.Учебно-боевой Як-130 предназначен для основной и повышенной подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.
https://ria.ru/20221116/su-34-1831900732.html
https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html
https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-130, безопасность, ростех, су-30
Россия, Войска воздушно-космической обороны, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Як-130, Безопасность, Ростех, Су-30
15:21 21.11.2022 (обновлено: 15:36 21.11.2022)
 
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 и получат еще одну до конца года

© РИА Новости / Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ ВКС России
Истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а еще одна партия будет передана до конца года, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130", - говорится в сообщении. Количество переданных машин не уточняется.
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"В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года", - приводят в правительстве слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
"В свете текущих задач промышленность действует солидарно с министерством обороны. Координационный совет при правительстве контролирует обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок", – добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Учебно-боевой Як-130 предназначен для основной и повышенной подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.
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РоссияВойска воздушно-космической обороныОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Як-130БезопасностьРостехСу-30
 
 
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