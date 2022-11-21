NYT подтвердила подлинность кадров с места расстрела российских пленных
NYT сообщила о подтверждении подлинности видеокадров с места расстрела российских пленных
Военные ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Газета New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке.
В материале издания говорится, что видеозаписи, "подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны". Авторы публикации также отмечают, что сравнили видеокадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке.
Медицинский советник организации "Врачи за права человека" Рохини Хаар отметил в беседе с изданием, что запечатленные на кадрах лужи крови указывают на то, что "не было предпринято никаких усилий, чтобы поднять (пленных - ред.) или помочь им". При этом, как заметил Хаар, российские военные лежали на земле, по-видимому, безоружные, их руки были либо вытянуты, либо находились за головой.
"Они считаются выведенными из строя или некомбатантами - фактически военнопленными", - сказал Хаар.
По данным издания, эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич "заявила, что прокурор Международного уголовного суда, скорее всего, изучает этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек". По словам Вукушич, для расследования необходимо будет посетить место, где произошел расстрел, чтобы установить, кто где находился, и собрать гильзы. Кроме того, необходимо провести патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы, а также изучить действия украинских военных после стрельбы, сказала Вукушич.
Эксперт подчеркнула, что у украинских властей есть возможность провести расследование, и призвала их открыто поделиться своими выводами.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.