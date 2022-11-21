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Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию - РИА Новости, 21.11.2022
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Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию
Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию - РИА Новости, 21.11.2022
Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман не имеет права критиковать его за поездки в Москву, поскольку он действует в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:26
2022-11-21T15:26
в мире
венгрия
сша
петер сийярто
будапешт
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман не имеет права критиковать его за поездки в Москву, поскольку он действует в национальных интересах Венгрии и со своей стороны воздерживается от комментирования поездок главы госдепартамента США."Поскольку я работаю министром иностранных дел Венгрии, я могу заниматься исключительно венгерскими национальными интересами. Я понимаю, что посол США исходит из американских интересов, но я-то - из венгерских. Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики", - ответил Сийярто на вопрос венгерского журналиста о критике его поездки в Россию со стороны посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Выступление транслировалось в соцсетях.Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что национальные интересы Венгрии заключаются в обеспечении энергобезопасности страны в долгосрочный период. "Пока что не прозвучало американского предложения, как можно было бы реально выстроить эту энергобезопасность, так что я думаю, что не только политически, но и в отношении заслуг в этом вопросе у американского посла нет права критиковать венгерские решения, принятые на основе венгерских национальных интересов", - сказал он.Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус". Глава МИД Венгрии выступил на пленарном заседании и провел переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш".
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в мире, венгрия, сша, петер сийярто, будапешт, мид венгрии
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто, Будапешт, МИД Венгрии
15:26 21.11.2022
 
Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию

Сийярто связал критику со стороны посла Прессмана из-за поездок в Россию с интересами США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман не имеет права критиковать его за поездки в Москву, поскольку он действует в национальных интересах Венгрии и со своей стороны воздерживается от комментирования поездок главы госдепартамента США.
"Поскольку я работаю министром иностранных дел Венгрии, я могу заниматься исключительно венгерскими национальными интересами. Я понимаю, что посол США исходит из американских интересов, но я-то - из венгерских. Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики", - ответил Сийярто на вопрос венгерского журналиста о критике его поездки в Россию со стороны посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Выступление транслировалось в соцсетях.
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Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что национальные интересы Венгрии заключаются в обеспечении энергобезопасности страны в долгосрочный период. "Пока что не прозвучало американского предложения, как можно было бы реально выстроить эту энергобезопасность, так что я думаю, что не только политически, но и в отношении заслуг в этом вопросе у американского посла нет права критиковать венгерские решения, принятые на основе венгерских национальных интересов", - сказал он.
Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус". Глава МИД Венгрии выступил на пленарном заседании и провел переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш".
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