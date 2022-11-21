Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию
Сийярто связал критику со стороны посла Прессмана из-за поездок в Россию с интересами США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман не имеет права критиковать его за поездки в Москву, поскольку он действует в национальных интересах Венгрии и со своей стороны воздерживается от комментирования поездок главы госдепартамента США.
"Поскольку я работаю министром иностранных дел Венгрии, я могу заниматься исключительно венгерскими национальными интересами. Я понимаю, что посол США исходит из американских интересов, но я-то - из венгерских. Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики", - ответил Сийярто на вопрос венгерского журналиста о критике его поездки в Россию со стороны посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Выступление транслировалось в соцсетях.
Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что национальные интересы Венгрии заключаются в обеспечении энергобезопасности страны в долгосрочный период. "Пока что не прозвучало американского предложения, как можно было бы реально выстроить эту энергобезопасность, так что я думаю, что не только политически, но и в отношении заслуг в этом вопросе у американского посла нет права критиковать венгерские решения, принятые на основе венгерских национальных интересов", - сказал он.
Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус". Глава МИД Венгрии выступил на пленарном заседании и провел переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш".