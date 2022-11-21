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Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов - РИА Новости, 21.11.2022
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Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов
Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов - РИА Новости, 21.11.2022
Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов
Финляндия вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций, сообщает Агентство... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:44
2022-11-21T19:44
финляндия
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций, сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.Соответствующее разрешение было выдано МИД Финляндии 15 ноября."Некоторые из вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, подпадают под санкции, введенные ЕС, поэтому указанные вагоны были задержаны в Финляндии… Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением", - говорится в сообщении.По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии. Операторы, в чем ведении находились вагоны в стране (VR Group Plc, Operail Finland Oy и Fenniarail Oy), осуществят подготовку вагонов к отправке в Россию в соответствии с инструкциями Traficom. Особое внимание уделяется проверке состояния вагонов, отмечают финские власти.
https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html
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финляндия, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Финляндия, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
19:44 21.11.2022
 
Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов

Финляндия из-за санкций вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций, сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.
Соответствующее разрешение было выдано МИД Финляндии 15 ноября.
"Некоторые из вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, подпадают под санкции, введенные ЕС, поэтому указанные вагоны были задержаны в Финляндии… Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением", - говорится в сообщении.
По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии. Операторы, в чем ведении находились вагоны в стране (VR Group Plc, Operail Finland Oy и Fenniarail Oy), осуществят подготовку вагонов к отправке в Россию в соответствии с инструкциями Traficom. Особое внимание уделяется проверке состояния вагонов, отмечают финские власти.
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