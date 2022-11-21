https://ria.ru/20221121/vagony-1833189893.html

Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов

Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов - РИА Новости, 21.11.2022

Финляндия вернет России более 800 железнодорожных вагонов

Финляндия вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций, сообщает Агентство... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:44

2022-11-21T19:44

2022-11-21T19:44

финляндия

россия

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия вернет российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций, сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.Соответствующее разрешение было выдано МИД Финляндии 15 ноября."Некоторые из вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, подпадают под санкции, введенные ЕС, поэтому указанные вагоны были задержаны в Финляндии… Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением", - говорится в сообщении.По заявлению Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение представляло риски для безопасности Финляндии. Операторы, в чем ведении находились вагоны в стране (VR Group Plc, Operail Finland Oy и Fenniarail Oy), осуществят подготовку вагонов к отправке в Россию в соответствии с инструкциями Traficom. Особое внимание уделяется проверке состояния вагонов, отмечают финские власти.

https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии