Рейтинг@Mail.ru
В США захотели выдвинуть Украине ультиматум - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/uslovie-1832979843.html
В США захотели выдвинуть Украине ультиматум
В США захотели выдвинуть Украине ультиматум - РИА Новости, 21.11.2022
В США захотели выдвинуть Украине ультиматум
США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:02
2022-11-21T06:02
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.Аналитик также пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону необходимо тщательнее следить за тем, как Киев расходует выделяемые средства."Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — резюмировал Флейтц.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html
https://ria.ru/20221114/dilemma-1831247831.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша
В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, США
06:02 21.11.2022
 
В США захотели выдвинуть Украине ультиматум

Экс-аналитик ЦРУ Флейтц: Киев должен согласиться на переговоры, чтобы получать помощь США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.

"Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта", — отметил он.

Аналитик также пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону необходимо тщательнее следить за тем, как Киев расходует выделяемые средства.
"Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — резюмировал Флейтц.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 03:52
В США рассказали, как далеко готовы зайти американцы в "поддержке" Украины
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 02:28Специальная военная операция на Украине
СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой
 
В миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала