В США захотели выдвинуть Украине ультиматум
Экс-аналитик ЦРУ Флейтц: Киев должен согласиться на переговоры, чтобы получать помощь США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.
"Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта", — отметил он.
Аналитик также пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону необходимо тщательнее следить за тем, как Киев расходует выделяемые средства.
"Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — резюмировал Флейтц.
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.