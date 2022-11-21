https://ria.ru/20221121/uslovie-1832979843.html

В США захотели выдвинуть Украине ультиматум

В США захотели выдвинуть Украине ультиматум - РИА Новости, 21.11.2022

В США захотели выдвинуть Украине ультиматум

США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T06:02

2022-11-21T06:02

2022-11-21T06:02

в мире

украина

центральное разведывательное управление (цру)

россия

сша

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США должны обозначить, что Вашингтон продолжит помогать Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с Россией, заявил в интервью Newsmax бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.Аналитик также пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону необходимо тщательнее следить за тем, как Киев расходует выделяемые средства."Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — резюмировал Флейтц.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

https://ria.ru/20221114/dilemma-1831247831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша