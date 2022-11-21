https://ria.ru/20221121/uragan-1833085405.html

ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область

ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область - РИА Новости, 21.11.2022

ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область

Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:18

2022-11-21T14:18

2022-11-21T15:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за сутки.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

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россия

белгородская область

харьковская область

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин