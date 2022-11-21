https://ria.ru/20221121/uragan-1833085405.html
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область - РИА Новости, 21.11.2022
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область
Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:18
2022-11-21T14:18
2022-11-21T15:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за сутки.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин
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14:18 21.11.2022 (обновлено: 15:53 21.11.2022)
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область
ВС России уничтожили две украинские РСЗО "Ураган", обстреливавшие Белгородскую область