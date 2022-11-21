Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/uragan-1833085405.html
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область - РИА Новости, 21.11.2022
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область
Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:18
2022-11-21T15:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830745474_285:0:2644:1327_1920x0_80_0_0_3a9c753af48f8a9e5177d87a949ccd74.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за сутки.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20221121/gruppa-1833086504.html
россия
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830745474_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_91ba08c0b5a7929114786756062aa463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
14:18 21.11.2022 (обновлено: 15:53 21.11.2022)
 
ВС России поразили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область

ВС России уничтожили две украинские РСЗО "Ураган", обстреливавшие Белгородскую область

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта ЮВО
Работа миномётного расчёта ЮВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа миномётного расчёта ЮВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых украинские военные обстреливали территорию Белгородской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за сутки.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
Конашенков об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:20Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала