https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html

National Interest: США и союзники начали разочаровываться в Украине

National Interest: США и союзники начали разочаровываться в Украине - РИА Новости, 21.11.2022

National Interest: США и союзники начали разочаровываться в Украине

Соединенные Штаты и их союзники пересматривают отношение к Украине после реакции киевских властей на падение ракеты в Польше, пишет National Interest. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:09

2022-11-21T22:09

2022-11-21T23:05

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

польша

украина

киев

нато

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники пересматривают отношение к Украине после реакции киевских властей на падение ракеты в Польше, пишет National Interest."Упрямое поведение Киева в связи с запуском ракеты вызвало разочарование и возмущение не только у американских консерваторов, но и у Белого дома и других партнеров по НАТО", — говорится в материале.Так, Вашингтону не понравились заявления Владимира Зеленского, обвинявшего в случившемся Россию, когда сами США признали, что ракета была украинской, утверждается в статье.По мнению автора, это первый подобный скандал с участием Украины с начала спецоперации. Он также добавил, что сложившиеся ситуация вызвала большой резонанс в американских кругах."Смертельный пограничный инцидент между Польшей и Украиной возобновил дебаты о дальнейшей поддержке Киева со стороны США, при этом теперь палата представителей контролируется республиканцами", — отметил обозреватель. Кроме того, чиновники и активисты консервативных взглядов уже давно скептически относятся к политике Джо Байдена в отношении Украины, а трагедия в Польше только подлила масла в огонь, резюмировалось в материале.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Тем не менее в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.В среду Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту в Польше. Уже в четверг он признал, что не уверен в том, что произошло, на сто процентов.

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

https://ria.ru/20221121/uslovie-1832979843.html

https://ria.ru/20221121/polsha-1833042293.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

польша

украина

киев

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