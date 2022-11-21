https://ria.ru/20221121/ukraina-1833105593.html

Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать

Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать - РИА Новости, 21.11.2022

Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:06

2022-11-21T15:06

2022-11-21T15:11

специальная военная операция на украине

украина

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кирилл тимошенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы возможного блэкаута, он надеется, что этот "наихудший сценарий не произойдет".Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии."Мы уже проходили много разных "наихудших сценариев" на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить - выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" относительно выезда. Выезжать никуда не нужно", - сказал Тимошенко в эфире телепрограммы "Факты ICTV".Он отметил, что власти разрабатывают планы действий на любой случай, в частности, вариант тотального отключения света, хотя это не означает, что такой вариант ожидается. Чиновник выразил надежду, что не произойдет "общий блэкаут по всей стране". "Будут работать энергетики, чтобы в течение суток, двух-трех починить энергетику. Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае, мы в своей стране, ехать никуда не надо, все починим, все стабилизируем", – резюмировал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833028919.html

https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, дтэк, кирилл тимошенко, ситуация в днр и лнр