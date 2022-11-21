Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833105593.html
Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать
Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать - РИА Новости, 21.11.2022
Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:06
2022-11-21T15:11
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дтэк
кирилл тимошенко
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы возможного блэкаута, он надеется, что этот "наихудший сценарий не произойдет".Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии."Мы уже проходили много разных "наихудших сценариев" на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить - выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" относительно выезда. Выезжать никуда не нужно", - сказал Тимошенко в эфире телепрограммы "Факты ICTV".Он отметил, что власти разрабатывают планы действий на любой случай, в частности, вариант тотального отключения света, хотя это не означает, что такой вариант ожидается. Чиновник выразил надежду, что не произойдет "общий блэкаут по всей стране". "Будут работать энергетики, чтобы в течение суток, двух-трех починить энергетику. Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае, мы в своей стране, ехать никуда не надо, все починим, все стабилизируем", – резюмировал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833028919.html
https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дтэк, кирилл тимошенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, ДТЭК, Кирилл Тимошенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 21.11.2022 (обновлено: 15:11 21.11.2022)
 
Офис Зеленского выразил надежду, что блэкаута на Украине удастся избежать

Офис Зеленского заверил, что украинцам не нужно покидать страну из-за риска блэкаута

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы возможного блэкаута, он надеется, что этот "наихудший сценарий не произойдет".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:49Специальная военная операция на Украине
В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне
"Мы уже проходили много разных "наихудших сценариев" на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить - выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" относительно выезда. Выезжать никуда не нужно", - сказал Тимошенко в эфире телепрограммы "Факты ICTV".
Он отметил, что власти разрабатывают планы действий на любой случай, в частности, вариант тотального отключения света, хотя это не означает, что такой вариант ожидается. Чиновник выразил надежду, что не произойдет "общий блэкаут по всей стране". "Будут работать энергетики, чтобы в течение суток, двух-трех починить энергетику. Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае, мы в своей стране, ехать никуда не надо, все починим, все стабилизируем", – резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Протесты против отключения электроэнергии в Одессе
19 ноября, 13:48
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДТЭККирилл ТимошенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала