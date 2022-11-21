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Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833103807.html
Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине
Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора основные международные... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:01
2022-11-21T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
антонио таяни
ван и (политик)
италия
китай
украина
мид италии
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора основные международные досье, в том числе конфликт на Украине, сообщила пресс-служба итальянского дипломатического ведомства."Относительно войны на Украине министр Таяни отметил необходимость продвигать любую дипломатическую инициативу для содействия мирному урегулированию конфликта и избегать опасной эскалации", - указывается в сообщении.В ходе беседы глава МИД Италии подтвердил своему китайскому коллеге приверженность возобновлению двустороннего диалога и укреплению экономических отношений в ключевых отраслях, начиная с проблемы энергетического перехода. Он также выразил надежду на облегчение доступа итальянских пищевых продуктов на китайский рынок. Было также отмечено, что двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 54 миллиардов евро, и Китай фактически является сейчас главным торговым партнером Италии в Азии.Говоря об отношениях между ЕС и Китаем, Таяни выразил надежду на "скорое возобновление всех каналов диалога, в том числе по теме прав человека".
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1833063547.html
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в мире, антонио таяни, ван и (политик), италия, китай, украина, мид италии, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антонио Таяни, Ван И (политик), Италия, Китай, Украина, МИД Италии, Евросоюз
15:01 21.11.2022
 
Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине

Глава МИД Италии Таяни указал на важность дипломатических инициатив по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора основные международные досье, в том числе конфликт на Украине, сообщила пресс-служба итальянского дипломатического ведомства.
"Относительно войны на Украине министр Таяни отметил необходимость продвигать любую дипломатическую инициативу для содействия мирному урегулированию конфликта и избегать опасной эскалации", - указывается в сообщении.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Министр обороны Италии предложит продлить декрет о помощи Украине
В ходе беседы глава МИД Италии подтвердил своему китайскому коллеге приверженность возобновлению двустороннего диалога и укреплению экономических отношений в ключевых отраслях, начиная с проблемы энергетического перехода. Он также выразил надежду на облегчение доступа итальянских пищевых продуктов на китайский рынок. Было также отмечено, что двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 54 миллиардов евро, и Китай фактически является сейчас главным торговым партнером Италии в Азии.
Говоря об отношениях между ЕС и Китаем, Таяни выразил надежду на "скорое возобновление всех каналов диалога, в том числе по теме прав человека".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтонио ТаяниВан И (политик)ИталияКитайУкраинаМИД ИталииЕвросоюз
 
 
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