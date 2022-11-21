https://ria.ru/20221121/ukraina-1833103807.html

Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине

Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине - РИА Новости, 21.11.2022

Глава МИД Италии отметил важность дипломатических инициатив по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора основные международные... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:01

2022-11-21T15:01

2022-11-21T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

антонио таяни

ван и (политик)

италия

китай

украина

мид италии

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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора основные международные досье, в том числе конфликт на Украине, сообщила пресс-служба итальянского дипломатического ведомства."Относительно войны на Украине министр Таяни отметил необходимость продвигать любую дипломатическую инициативу для содействия мирному урегулированию конфликта и избегать опасной эскалации", - указывается в сообщении.В ходе беседы глава МИД Италии подтвердил своему китайскому коллеге приверженность возобновлению двустороннего диалога и укреплению экономических отношений в ключевых отраслях, начиная с проблемы энергетического перехода. Он также выразил надежду на облегчение доступа итальянских пищевых продуктов на китайский рынок. Было также отмечено, что двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 54 миллиардов евро, и Китай фактически является сейчас главным торговым партнером Италии в Азии.Говоря об отношениях между ЕС и Китаем, Таяни выразил надежду на "скорое возобновление всех каналов диалога, в том числе по теме прав человека".

https://ria.ru/20221121/oruzhie-1833063547.html

https://ria.ru/20221121/kitay-1832986760.html

италия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, антонио таяни, ван и (политик), италия, китай, украина, мид италии, евросоюз