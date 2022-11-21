Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833003921.html
В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране
В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране - РИА Новости, 21.11.2022
В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране
На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:24
2022-11-21T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство экономики украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная."По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу... Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - приводит слова Бережной пресс-служба на сайте Минэкономики.По ее словам, сейчас одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест. Бережная отметила, что в Польше сейчас почти 1,5 миллиона украинцев находятся по программе временной защиты."На пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом", - сказала она.Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что уровень безработицы на Украине к концу года ожидается на уровне 30%.
https://ria.ru/20221025/trud-1826766312.html
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство экономики украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство экономики Украины
10:24 21.11.2022
 
В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране

Замминистра экономики Бережная: более пяти миллионов жителей Украины потеряли работу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная.
"По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу... Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - приводит слова Бережной пресс-служба на сайте Минэкономики.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 20:16Специальная военная операция на Украине
Власти Украины решили привлечь безработных граждан к труду на благо армии
По ее словам, сейчас одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест. Бережная отметила, что в Польше сейчас почти 1,5 миллиона украинцев находятся по программе временной защиты.
"На пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом", - сказала она.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что уровень безработицы на Украине к концу года ожидается на уровне 30%.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:33
В США раскрыли слабость Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство экономики Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала