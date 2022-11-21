В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране
Замминистра экономики Бережная: более пяти миллионов жителей Украины потеряли работу
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная.
"По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу... Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - приводит слова Бережной пресс-служба на сайте Минэкономики.
По ее словам, сейчас одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест. Бережная отметила, что в Польше сейчас почти 1,5 миллиона украинцев находятся по программе временной защиты.
"На пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом", - сказала она.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что уровень безработицы на Украине к концу года ожидается на уровне 30%.
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