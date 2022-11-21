https://ria.ru/20221121/ukraina-1833003921.html

В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране

В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране - РИА Новости, 21.11.2022

В Минэкономики Украины оценили уровень безработицы в стране

На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:24

2022-11-21T10:24

2022-11-21T10:24

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министерство экономики украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На Украине по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу, около 7 миллионов покинули страну, что существенно повлияло на рост уровня безработицы, сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная."По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу... Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - приводит слова Бережной пресс-служба на сайте Минэкономики.По ее словам, сейчас одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест. Бережная отметила, что в Польше сейчас почти 1,5 миллиона украинцев находятся по программе временной защиты."На пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом", - сказала она.Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что уровень безработицы на Украине к концу года ожидается на уровне 30%.

https://ria.ru/20221025/trud-1826766312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство экономики украины