https://ria.ru/20221121/ukraina-1832987902.html

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине - РИА Новости, 21.11.2022

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в понедельник, промежуток отключения может быть дольше четырёх часов, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:48

2022-11-21T08:48

2022-11-21T08:48

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

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денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в понедельник, промежуток отключения может быть дольше четырёх часов, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Двадцать первого ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - сообщили "Укрэнерго" в Telegram-канале.В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что дополнительных аварийных отключений не прогнозируют, хотя промежуток отключений может превышать четыре часа."В последние пару дней отключения у нас плановые, соответственно ситуация улучшилась... В настоящее время уже удалось выполнить достаточный объем работ для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. Благодаря этому на выходных отключения были плановые. И в понедельник аварийные отключения также не прогнозируются. Хотя объемы ограничения потребления электроэнергии будут несколько больше", - заявил Кудрицкий в эфире телемарафона.Он отметил, что это связано с ростом потребления, которое характерно для начала рабочей недели. По его словам, "Укрэнерго" выбрало четырёхчасовой плановый промежуток отключения потребителя от энергосети при отсутствии аварийной ситуации, который позволяет избежать разбалансировки энергосистемы и массовых отключений. Кудрицкий подчеркнул, что "значительные перерывы" в энергоснабжении те, которые превышают стандартные четыре часа, максимум шесть часов. После последней ракетной атаки некоторые абоненты были без электричества более двадцати часов, иногда и больше суток, добавил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html

https://ria.ru/20221118/kiev-1832506085.html

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