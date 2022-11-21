https://ria.ru/20221121/ugol-1833135463.html

Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации

Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации - РИА Новости, 21.11.2022

Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации

Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:52

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго опубликован на интернет-портале правовой информации.Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый)."Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже угля... Уголь марки Д - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом ... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - говорится в приказе."Уголь марки ДГ - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - также отмечается там.

https://ria.ru/20221114/avstraliya-1831373510.html

россия

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)