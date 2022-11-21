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Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации - РИА Новости, 21.11.2022
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Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации
Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации - РИА Новости, 21.11.2022
Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации
Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:26
2022-11-21T16:52
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго опубликован на интернет-портале правовой информации.Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый)."Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже угля... Уголь марки Д - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом ... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - говорится в приказе."Уголь марки ДГ - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - также отмечается там.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
16:26 21.11.2022 (обновлено: 16:52 21.11.2022)
 
Угольщиков обязали продавать не менее десяти процентов от объема реализации

Минэнерго обязало угольные компании продавать не менее десяти процентов объема реализации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Угольные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны продавать на бирже не менее 10% от общей реализации угля, соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго опубликован на интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).
"Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже угля... Уголь марки Д - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом ... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - говорится в приказе.
"Уголь марки ДГ - десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом... на территории РФ в соответствующем месяце за три года, предшествующие периоду расчета", - также отмечается там.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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