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Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 21.11.2022
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Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 21.11.2022
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США
Американский рэпер Канье Уэст, попавший в опалу из-за антисемитских высказываний, заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:20
2022-11-21T14:05
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, попавший в опалу из-за антисемитских высказываний, заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году, сообщает издание New York Post со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео с исполнителем."Да. Это просто... Просто мы двигаемся вперед в будущее", - заявил рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться.На видео Уэст также демонстрирует одежду с надписями "Ye24", где Ye может быть отсылкой к псевдониму рэпера, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда в США состоятся следующие выборы главы государства.Кроме того, артист заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда экс-президента США Дональда Трампа.В октябре Twitter вернул Уэсту его аккаунт, заблокированный из-за антисемитских высказываний рэпера. Нынешний владелец соцсети миллиардер Илон Маск заявил, что компания вернула артисту доступ к аккаунту до ее приобретения предпринимателем.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. Позднее стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers, а также многие другие бренды отказались от сотрудничества с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.
https://ria.ru/20221027/kanyewest-1827112685.html
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в мире, сша, канье уэст, илон маск
В мире, США, Канье Уэст, Илон Маск
12:20 21.11.2022 (обновлено: 14:05 21.11.2022)
 
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США

NYP: Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, попавший в опалу из-за антисемитских высказываний, заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году, сообщает издание New York Post со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео с исполнителем.
"Да. Это просто... Просто мы двигаемся вперед в будущее", - заявил рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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На видео Уэст также демонстрирует одежду с надписями "Ye24", где Ye может быть отсылкой к псевдониму рэпера, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда в США состоятся следующие выборы главы государства.
Кроме того, артист заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда экс-президента США Дональда Трампа.
В октябре Twitter вернул Уэсту его аккаунт, заблокированный из-за антисемитских высказываний рэпера. Нынешний владелец соцсети миллиардер Илон Маск заявил, что компания вернула артисту доступ к аккаунту до ее приобретения предпринимателем.
Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. Позднее стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers, а также многие другие бренды отказались от сотрудничества с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.
Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:36Шоубиз
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"
 
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