https://ria.ru/20221121/ucheniya-1833177557.html

Таджикистан и КНР будут проводить учения раз в два года

Таджикистан и КНР будут проводить учения раз в два года - РИА Новости, 21.11.2022

Таджикистан и КНР будут проводить учения раз в два года

Таджикистан и Китай намерены проводить антитеррористические учения не менее одного раза в два года, говорится в тексте проекта соглашения между правительствами... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:57

2022-11-21T18:57

2022-11-21T18:57

таджикистан

китай

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ДУШАНБЕ, 21 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан и Китай намерены проводить антитеррористические учения не менее одного раза в два года, говорится в тексте проекта соглашения между правительствами обеих стран, опубликованном на информационно-правовом портале министерства юстиции."Стороны проводят учения не менее одного раза в два года. Сторона-инициатор не позднее чем за шесть месяцев до начала учений уведомляет другую сторону о предложении по проведению учений. Сроки, место, темы, порядок и другие вопросы проведения учений согласовываются сторонами", - говорится в проекте соглашения.В документе отмечается, что цель учений - укрепление и дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства, повышение уровня слаженности органов управления специальными антитеррористическими формированиями, уровня взаимодействия специальных формирований, подготовки и тактических навыков специальных формирований двух стран.От имени правительства Таджикистана соглашение с Китаем поручено подписать министерству внутренних дел республики, этому же ведомству разрешено при необходимости вносить в текст документа изменения и дополнения.В документе говорится, что для подготовки и проведения учений создается временный орган управления учениями.В тексте соглашения отмечается, что направляющая сторона уважает суверенитет, законодательство и обычаи принимающей стороны, не вмешивается в ее внутренние дела, не участвует в политической деятельности на ее территориях. Кроме того, подчеркивается, что стороны принимают строгие меры секретности и до начала учения не оглашают детали о сроках, местах, масштабе, руководстве учений. Принимающая страна создает условия по въезду, передвижению и выезду участников учений, размещению их в месте дислокации, перемещению специальных средств и материалов по своей территории.В октябре прошлого года парламент Таджикистана утвердил соглашение, согласно которому Китай по просьбе Таджикистана построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской области Таджикистана. База будет построена в соответствии с соглашением между МВД Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая.

https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html

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таджикистан, китай