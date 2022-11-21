https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833082751.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 21.11.2022

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:13

2022-11-21T14:13

2022-11-21T14:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве."Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833035135.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)