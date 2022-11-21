https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833082751.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:13
2022-11-21T14:13
2022-11-21T14:14
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве."Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833035135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
14:13 21.11.2022 (обновлено: 14:14 21.11.2022)
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста, у него была банковская карта жертвы