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В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 21.11.2022
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:13
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происшествия
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве."Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
14:13 21.11.2022 (обновлено: 14:14 21.11.2022)
 
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста, у него была банковская карта жертвы

© Фото : ГСУ СК России по городу Москве Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, у него найдена банковская карта жертвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве.
"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению", - сказала Иванова.
Допрос подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Кадр видео
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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