https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833076649.html

В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза

В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза - РИА Новости, 21.11.2022

В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в Грозном после нападения на инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:58

2022-11-21T13:58

2022-11-21T14:05

происшествия

грозный

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в Грозном после нападения на инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Чечне.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступник в центре Грозного заколол сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз, нападавшего застрелили.По данным следствия, утром 21 ноября в Грозном по улице Назарбаева местный житель 2003 года рождения с ножом напал на инспектора ГИБДД. От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия."При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221113/politseyskiy-1831171754.html

грозный

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, грозный, следственный комитет россии (ск рф)