https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833076649.html
В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза
В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза - РИА Новости, 21.11.2022
В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в Грозном после нападения на инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:58
2022-11-21T13:58
2022-11-21T14:05
происшествия
грозный
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в Грозном после нападения на инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Чечне.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступник в центре Грозного заколол сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз, нападавшего застрелили.По данным следствия, утром 21 ноября в Грозном по улице Назарбаева местный житель 2003 года рождения с ножом напал на инспектора ГИБДД. От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия."При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Грозный, Следственный комитет России (СК РФ)
13:58 21.11.2022 (обновлено: 14:05 21.11.2022)
В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза
СК завел уголовное дело после убийства сотрудника ГИБДД в Грозном во время намаза
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в Грозном после нападения на инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Чечне.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
сообщил, что преступник в центре Грозного заколол сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз, нападавшего застрелили.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, утром 21 ноября в Грозном по улице Назарбаева местный житель 2003 года рождения с ножом напал на инспектора ГИБДД. От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия.
"При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления", - добавили в ведомстве.