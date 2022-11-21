https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833035135.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 21.11.2022

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Зюзинский суд Москвы арестовал обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе города, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:08

2022-11-21T12:08

2022-11-21T12:43

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе города, сообщает столичный главк СК РФ.В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.Столичная прокуратура добавила, что вину 25-летний фигурант признал, в суде против ареста не возражал. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)."Установлено, что обвиняемый 18 ноября 2022 года примерно в 00 часов 30 минут, увидев потерпевшую, подходящую к дому на Севастопольском проспекте, достал правой рукой из кармана своей крутки складной нож и нанес им не менее 5 ударов по телу женщины, после чего скрылся с места совершения преступления. Потерпевшая скончалась на месте", - говорится в релизе надзорного ведомства.Также, как сообщала ранее прокуратура, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД 2022-11-21T12:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)