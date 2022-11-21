https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833012415.html
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве
Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:05
2022-11-21T11:05
2022-11-21T11:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ."Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".В ходе допроса 25-летний фигурант признал вину и заявил, что девушка изменила ему, информировал СК.Также задержан знакомый Каримова, который, по предварительным данным СК, помогал ему уехать из столичного региона.
https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832767226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c706bdaa72de8a2c20d0a35e2ce3569f.jpg
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
2022-11-21T11:05
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве
СК попросил арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает
столичный главк СК РФ.
"Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.
Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".
В ходе допроса 25-летний фигурант признал вину и заявил, что девушка изменила ему, информировал СК.
Также задержан знакомый Каримова, который, по предварительным данным СК, помогал ему уехать из столичного региона.