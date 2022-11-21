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СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
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СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве
Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:05
2022-11-21T11:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ."Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".В ходе допроса 25-летний фигурант признал вину и заявил, что девушка изменила ему, информировал СК.Также задержан знакомый Каримова, который, по предварительным данным СК, помогал ему уехать из столичного региона.
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4.7
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
11:05 21.11.2022
 
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве

СК попросил арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы

© ГСУ СК России по г. МосквеДопрос подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Кадр видео
Допрос подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Кадр видео
© ГСУ СК России по г. Москве
Допрос подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ.
"Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.
Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".
В ходе допроса 25-летний фигурант признал вину и заявил, что девушка изменила ему, информировал СК.
Также задержан знакомый Каримова, который, по предварительным данным СК, помогал ему уехать из столичного региона.
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:35
В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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