https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833012415.html

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 21.11.2022

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве девушки в Москве

Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:05

2022-11-21T11:05

2022-11-21T11:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ."Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) – как рассказывали источники РИА Новости, девушка, работавшая в продуктовом магазине, в четверг сообщила полиции о преследовании со стороны Каримова, что он "душил ее".В ходе допроса 25-летний фигурант признал вину и заявил, что девушка изменила ему, информировал СК.Также задержан знакомый Каримова, который, по предварительным данным СК, помогал ему уехать из столичного региона.

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД 2022-11-21T11:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)