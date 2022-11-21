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В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста - РИА Новости, 21.11.2022
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В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста
В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста - РИА Новости, 21.11.2022
В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста
Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:35
2022-11-21T10:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
09:35 21.11.2022 (обновлено: 10:48 21.11.2022)
 
В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста

Тело таксиста нашли в автомобиле во дворе на западе Москвы, возбуждено дело об убийстве

© Фото : ГСУ СК России по городу Москве Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
"Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве.
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