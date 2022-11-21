09:35 21.11.2022 (обновлено: 10:48 21.11.2022)
В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста
Тело таксиста нашли в автомобиле во дворе на западе Москвы, возбуждено дело об убийстве
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
"Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве.
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