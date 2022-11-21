https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html

В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста

В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста - РИА Новости, 21.11.2022

В Москве во дворе дома нашли тело убитого таксиста

Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:35

2022-11-21T09:35

2022-11-21T10:48

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства водителя такси во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве.

https://ria.ru/20221121/rebenok-1832994975.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)